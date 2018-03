Forschungslandschaft Mitteldeutschland Die Leibniz-Gemeinschaft

Hauptinhalt

Die Leibniz-Gemeinschaft umfasst außeruniversitäre Forschungsinstitute und Serviceeinrichtungen. In Mitteldeutschland unterhält sie 20 Standorte, die interdisziplinär arbeiten und die Erforschung von Grundlagen mit Anwendungsnähe verbinden. Bund und Länder teilen sich die Kosten, so dass an Leibniz-Einrichtungen Forschungen geleistet werden können, die die Finanzkraft einzelner Länder übersteigen. Namensgeber ist der in Leipzig geborene Universalgelehrte Gottfried Wilhelm Leibniz.