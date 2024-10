Wissen-News Uni Halle: Neues Forschungsnetzwerk Suizidassistenz soll Orientierung geben

14. Oktober 2024, 10:43 Uhr

Die Anfragen für assistierten Suizid steigen in Deutschland, aber aus wissenschaftlicher Perspektive fehlt es an Handlungsrichtlinien. Ein neues Forschungsnetzwerk soll in den kommenden drei Jahren Leitplanken für die Praxis entwickeln.