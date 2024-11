IQ per Wisch: Schönheitsfilter steigern nicht nur die Attraktivität von Gesichtern, sondern auch die Wahrnehmung von inneren Werten. Das geht aus einer Untersuchung der britischen Wissenschaftsakademie "The Royal Society" hervor. So würden Personen mit aufgehübschten Gesichtern auch als intelligenter, vertrauenswürdiger, geselliger und glücklicher wahrgenommen