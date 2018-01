In diesen Nächten wirkt er wieder besonders groß und hell: Der erste Supervollmond des Jahres am Neujahrstag ist vorbei und der zweite folgt schon am 31. Januar. Rund 359.000 Kilometer ist der Trabant dann von unserem Planeten entfernt. Geht der Blick zum Himmel, entsteht möglicherweise der Eindruck: Soweit ist das doch gar nicht. Wie weit der Abstand tatsächlich aber doch ist, macht nun eine kleine Fotosensation der amerikanischen Weltraumbehörde NASA deutlich.