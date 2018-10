Die Studenten hatten in Dreierteams gearbeitet, deren Zusammensetzung und Leitung ausgelost worden waren. Die Teamleiterinnen und –leiter sollten Arbeitstreffen organisieren und die Vorbereitung auf die Abschlussprüfung koordinieren. Als besonderer Arbeitsanreiz wurden den Führungskräften zusätzliche Pluspunkte in Aussicht gestellt, sollte ihr Team gut abschneiden.

Sowohl weibliche als auch männliche Chefs investierten die gleiche Menge an Zeit in ihre Gruppen. Dennoch zeigten die Mitglieder weiblich geführter Teams die besseren Leistungen. Besonders Frauen profitierten offenbar von einer Chefin, sie liefen in dieser Konstellation fast immer zu besserer Form auf, als in männlich geführten Gruppen.