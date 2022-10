Konkret gelang es mit der neuen Methode von Vanderbruggen erstmals, die schwarze Masse in zwei verschiedene Produkte zu trennen. Dafür wird das bereits bekannte Prinzip der Schaumflotation genutzt, wobei das Material in einem Wasserbad getrennt wird, wofür die Forscherin das anschauliche Bild des Jacuzzis wählt. Dadurch könne in Zukunft auch ein Großteil des Graphits wiedergewonnen (Vanderbruggen spricht von bis zu 98 Prozent) und damit auch die ehrgeizigen Recycling-Ziele der EU erfüllt werden: Die aktuell vorgeschriebene Quote von 50 Prozent Recycling der Batteriebestandteile soll bis 2025 auf 65 Prozent wachsen und bis 2030 auf 70 Prozent.

Ein wichtiger Faktor bei der Wiedergewinnung des Graphits besteht auch darin, dass derzeit ein Großteil des Materials aktuell China abgebaut wird – von dem man sich in Europa perspektivisch unabhängiger machen will. Der neue Ansatz von Anna Vanderbruggen sei zudem ökologisch unbedenklich, da man dafür neben Strom nur Wasser benötigt, das danach wiederverwendet werden kann. An ihrer Methode will sie nun weiterforschen, vorerst auch in Freiberg, wo sie gerade am Erzlabor – einer Ausgründung des Helmholtz-Instituts – als Beraterin für Recycling-Firmen arbeitet, parallel zu ihrer Forschungstätigkeit am HIF. Denn es gibt noch einiges zu verbessern im Prozess der Wiedergewinnung der Batteriebestandteile.