"Dabei ist es wichtig zu wissen, dass dies kein bewusstes Verhalten ist. Vielmehr ist es ein Symptom dafür, dass die Ressourcen zur Selbstregulation der betreffenden Mitarbeiter:innen erschöpft sind. Diese also das Gefühl haben, dass ihre Energie zur Neige geht", so Prof. Dr. Ulrike Fasbender, Expertin für Wirtschafts- und Organisationspsychologie an der Universität Hohenheim in Stuttgart. Sie hatte gemeinsam mit ihrem Team in zwei unterschiedlichen Studien jeweils über 400 Berufstätige in Großbritannien dazu befragt, wie sie Freundschaft am Arbeitsplatz erleben.