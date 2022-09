Wenn es gelingt, die traditionelle Friedhofsgestaltung beizubehalten und dafür zu sorgen, ein gutes Mikroklima zu schaffen, werden die meisten charakteristischen Pflanzen auch in Zukunft das Gesicht dieser besonderen Orte zeichnen: große Bäume, Rhododendren, Hecken, Efeu. "Da Zusammenspiel der Bepflanzung ist entscheidend. Laubbäume spenden Schatten, Sträucher und Hecken ebenfalls. So kann sich der Boden erst gar nicht so aufheizen. Außerdem bremsen sie den Wind ab und verringern so die Verdunstung am Boden. Wie auf vielen anderen Friedhöfen ist es inzwischen auch in Grimma nicht mehr erlaubt, Gräber mit Steinplatten und Kies abzudecken und Unkrautfolien einzuziehen. Auch das würde bei Sonneneinstrahlung den Boden zusätzlich erwärmen und ihn gegen Regenwasser versiegeln. Trotz all dieser Maßnahmen muss man weiterhin gießen, kann aber viele Arten erhalten.", so die Erfahrung von Silke Brück.