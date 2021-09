"Bei Erkältungen mit harmloseren Coronaviren baut das Immunsystem also eine Art universelles, schützendes Coronavirus-Gedächtnis auf", erläutert die leitende Studienautorin Dr. Claudia Giesecke-Thiel. "Wenn es nun mit Sars-CoV-2 in Kontakt kommt, werden solche Gedächtniszellen wieder aktiviert und greifen nun auch den neuen Erreger an." Dies könne zu einer schnelleren Immunantwort gegen das neuartige Coronavirus beitragen und somit eine ungehinderte Ausbreitung des Virus im Körper zu Beginn der Infektion verhindern.

In einem zweiten Teil der Studie wurde zudem nachgewiesen, dass die Kreuzimmunität im höheren Alter sinkt. Das liege den Autoren zufolge wahrscheinlich an den natürlichen Veränderungen eines alternden Immunsystems. "Eine dritte Auffrischungsimpfung könnte in dieser stärker gefährdeten Bevölkerungsgruppe die schwächere Immunantwort vermutlich ausgleichen und für einen ausreichenden Impfschutz sorgen", betont der ebenfalls an der Untersuchung beteiligte Charité-Wissenschaftler Prof. Andreas Thiel.



Und auch für Jüngere unterstreichen die Experten die Wichtigkeit von Impfungen, denn die durchgemachten Erkältungen schützen nicht mit Sicherheit vor Sars-CoV-2. Offenbar verstärken zumindest die Vakzine von Biontech/Pfizer sogar den immunisierenden Effekt der Erkältungen, was sich letztlich positiv auf die Bildung von Antikörpern auswirkt. So konnte in der Studien bei Probanden eine Geschwindigkeit bei der Produktion von Antikörpern nach der Erstimpfung beobachtet werden, die man sonst nur von Auffrischungsimpfungen kennt.