Damit Amputationen erfolgreich sind, erfordert es umfassende Kenntnisse der menschlichen Anatomie bei der Person, die einen solchen Eingriff durchführt. Darüber hinaus braucht es ein hohes Maß an technischem Geschick und auch die chirurgische Hygiene spielt eine wichtige Rolle. Vor modernen klinischen Entwicklungen wie etwa Antiseptika war ein solcher chirurgischer Eingriff meist auch ein Todesurteil, denn die Mehrzahl der Menschen starb am Blutverlust oder an danach auftretenden Infektionen.