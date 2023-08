Wählten die Frauen den stärksten Mann als Vater ihrer Kinder – oder handelten die Männer unter sich aus, wer welche Frau als Partnerin bekam? Im Lauf der Menschheitsgeschichte hat es nach bisherigen Erkenntnissen sehr unterschiedliche Modi gegeben, wie bestimmt wurde, wer mit wem Kinder bekam. Bruce Peterson von der Universität in St. Louis in den USA hat nun mit einer ökonomischen Simulation durchgerechnet, inwiefern klimatische Veränderungen unterschiedliche Selektionsmechanismen begünstigt haben könnten.

Peterson nahm bei seiner Rechnung an, dass Unterkünfte bauen und pflegen, Feuer machen und sprechen geistige Kraft kostet, also kognitive Ressourcen erfordert. In Perioden zwischen den Kaltzeiten sei das nicht so wichtig gewesen, da das Überleben leicht war. Unter solchen Bedingungen seien die Anreize groß, dass sich möglichst unterschiedliche Partner zusammenfanden. In tiefen Eiszeiten dagegen könnte die Fähigkeit zum Feuer machen, zum Unterhalt des Heims und zum Kommunizieren viel wichtiger für das Überleben von Kindern geworden sein. Diese Bedingungen schufen demnach Anreize, sich mit möglichst ähnlichen Partnern zusammenzufinden.