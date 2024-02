Seit Oktober gehören Regen und Schnee zum Alltag in Mitteldeutschland. Jeder der fünf Monate Oktober, November, Dezember, Januar und Februar hat zwar für sich genommen keinen Rekord gebrochen, was die Niederschlagsmenge angeht. Aber jeder war relativ weit vorn dabei, so dass es über den ganzen Zeitraum so viel geregnet (und manchmal auch geschneit) hat, wie das in den Jahren seit 1881 noch nie der Fall war. Im Schnitt 2,91 Millimeter pro Tag. Das klingt nicht viel, ist aber ungefähr doppelt so viel wie üblicherweise in diesem Jahresabschnitt.