Wer sich fragt: Was ist mit den ganzen Spinnen, die im Herbst ins Haus gezogen sind, schnüren die jetzt ihr Bündel und ziehen wieder in den Garten? Dem sei gesagt: Spinnen wie Tegenaria domestica (Hauswinkelspinne) oder Eratigena atrica (Große Winkelspinne) leben eigentlich immer in Menschennähe, im oder am Haus. Ihr Lebenszyklus findet ganzjährig mit Schlupf, Aufwachsen, Fortpflanzen, Sterben rein synanthrop, also in menschlicher Nähe statt. Nur kriegen wir das vermutlich oft nicht mit.

Die gute, schlechte Nachricht: In Städten ist nicht viel los in Sachen Spinnenvielfalt

Und wer Spinnen auch nach ausgiebiger Betrachtung immer noch nicht mag, für den gibt es hier eine gute Nachricht: Je städtischer die Umgebung, desto kleiner die Spinnenvielfalt. Auf diese kurze Formel lässt sich eines der Ergebnisse einer Studie aus Österreich bringen, bei der Artenvielfalt von Arthropoden in Städten untersucht wurde (zu Arthropoden zählen wirbellose Tiere, neben Spinnen also auch Insekten, Tausendfüßer und Krebstiere). So richtig gut ist der Studienbefund allerdings nicht, jedenfalls aus ökologischer Sicht.

Unauffällige Stadtbewohner: Die Arthropoden

In der Innsbrucker Studie wurde herausgefunden, dass Städte unwirtliche Umgebungen für Spinnen sind, in denen nur wenige Arten klarkommen. Dabei war das nur ein zufälliges Ergebnis. Die Forschungsarbeit selbst hatte die Auswirkungen der Urbanisierung auf die Nahrungsmöglichkeiten für Kohl- und Blaumeisen untersucht. Dabei wird beleuchtet, was die Nahrungsvielfalt für diese Vögel beeinflusst, welche Kettenreaktionen die Urbanisierung in der Natur auslöst. Für den Teil über die Wirbellosen-Vorkommen hatte ein Forschungsteam zwischen Oktober 2020 und August 2021 jeden Monat in 180 Orten in und um Innsbruck jeweils 30 verschiedene Mikrolebensräume untersucht und die Lebensvielfalt in Kronendächern, Büschen und Baumrinden katalogisiert.

Zieht Tegenaria Domestica von selber wieder aus? Vielleicht wurde sie aber auch gefressen. Bildrechte: PantherMedia / roland brack Wie kann man sich das vorstellen, man kann ja nicht jeden Zweig eines Strauches, jeden Ast eines Baumes auf Insekten abklopfen? Zumal die ja nicht still rumsitzen, während ein Mensch sie auszählt. Die Forschergruppe untersuchte an jedem Fundort fünf Bäume und fünf Sträucher mithilfe eines speziellen Entomologenschirms, genauer gesagt, zwei Äste pro Baum und Strauch. Mit einem Auffangschirm wurde dazu fünfmal auf die Äste geschlagen, die herabfallenden Tierchen eingesaugt, und zur Zählung und Bestimmung in Ethanol konserviert. Außerdem schätzten die Forscher den Grad der Verstädterung anhand von Bodenversiegelung und Bodenbewuchs in verschiedenen Umkreisen ab, also 100, 500 und 1.000 Meter um jeden Zählort.

Natur in der Stadt: Mehr Läuse als Spinnen

Läusebefall: Es kann auch an mangelnden Fressfeinden liegen. Bildrechte: MDR/ Brigitte Goss Die Auswertung zeigte: Je städtischer die Umgebung, umso kleiner die Artenvielfalt an sich. Bei Spinnen und Springschwänzen gab es weniger, je urbaner die Umgebung war, bei Fliegen, Blatt- und Borkenläusen dagegen mehr. Wenig verwunderlich, wenn offenbar ihre natürlichen Gegner fehlen.