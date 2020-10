Eine gewisse Unsicherheit gebe es etwa bei der Datierung von Fossilien und der Rekonstruktion von früheren Klimata, so der Experte, aber die wichtigsten Resultate der Studie seien gut belegt. Raia möchte sie auch als eine Warnung an die heutigen Menschen verstanden wissen, die ebenfalls mit einem bedeutenden Klimawandel konfrontiert sind - in diesem Fall sogar selbstverursacht.