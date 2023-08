Am Anfang steht ein Sicherheitsvorfall. In den genannten Beispielen über Mitteldeutschland waren das Druckprobleme oder eine kaputte Scheibe – auf jeden Fall genug Gründe zur Rückkehr oder Notlandung. So beladen, wie der Flieger abgehoben ist, darf er allerdings nicht landen. Nehmen wir eine Boeing 747-800, das Flugzeug mit dem Buckel. Die hat ein maximales Startgewicht von 447 Tonnen – darf aber nur mit 312 landen. "Das hat mit dem höchsten Diktum des zivilen Luftverkehrs zu tun: Sicherheit", erklärt Arne Schulke, Luftfahrtexperte an der IU Internationalen Hochschule mit Hauptsitz in Erfurt. Ihm zufolge gibt es zwei Möglichkeiten: In der Luft kreisen oder Kerosin ablassen. "Ersteres ist meist unsicher und für die Passagiere hoch nerven- und zeitraubend", so Schulke, weshalb Ablassen fast immer sinnvoller sei. Ein Prozess, der formlos bei der Flugaufsicht beantragt und von dieser auch beobachtet wird, die Daten sind öffentlich.

Beim Ignorieren des Landesgewichts drohen Schäden am Fahrwerk oder bei härterer Landung weitere Schäden am Flugzeug – ein teurer Spaß. Im schlimmsten Fall aber: "Zerbrechen, Feuer, Menschenschaden", so Schulke. "Ein anders gelagertes Risiko ist das Überschießen der Landebahn durch das hohe Gewicht und ein zu langer Bremsweg." Mit ähnlichen Folgen.

Für die Airlines ist das Fuel Dumping an sich aber schon kein Fall von Heiterkeit und freilich auch kein Weg, den man gerne geht. Kerosin kostet schließlich Geld, noch dazu derzeit deutlich mehr als in den Vorjahren. Es ist in der Umwelt zu entsorgen, ist der letzte Schritt und nur bei schwerwiegenden technischen Problemen üblich. Aber kann es denn gesund sein, Tonnen Kerosin über Mensch und Natur auszukippen? Hier scheiden sich die Geister, angeblich komme keinerlei Kerosin am Boden an, sagt Schulke.

Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft – ein Interessenverband, dem direkt und indirekt zahlreiche deutsche Airlines und Flughäfen angehören – schreibt dazu auf seinem Klimaportal: "Durch die hohe Austrittsgeschwindigkeit, die Turbulenzen und Verwirbelungen hinter dem Flugzeug wird das Kerosin in einem feinen Nebel verteilt. Der weitaus größte Teil des Nebels sinkt jedoch nicht zu Boden, sondern verbleibt in der Atmosphäre, bis er durch die Strahlungsenergie der Sonne in Wasser und Kohlendioxid umgewandelt wird." Verunreinigungen konnten noch nicht festgestellt werden. Dem pflichtet auch das Umweltbundesamt in Dessau-Roßlau bei: "Treibstoff-Schnellablässe haben nach dem aktuellen Kenntnisstand keine kritischen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt", so dessen Einschätzung.

"Aber was heißt das schon?", fragt sich Arne Schulke. "Auf jeden Fall werden Tonnen von Kerosin in die Umwelt freigesetzt – gut kann das nicht sein. Aber nochmal: Für die Fluggastsicherheit steht alles zurück, auch die Umwelt – als Fluggast ist man für diese Philosophie maximal dankbar."

Welche Alternativen zum Fuel Dumping gibt es?

Zumindest gibt es für die Kerosin-Ablässe Richtlinien. Zum Beispiel, dass nur über dünn besiedeltem Gebiet abgelassen werden soll. "Allerdings auch nur, wenn die Flugsituation dies zulässt", räumt Schulke ein. "Hier ist letztlich die Einschätzung des Kapitäns ausschlaggebend, wird aber in der in Deutschland folgenden Untersuchung natürlich auch kritisch hinterfragt."