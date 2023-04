Nach Angaben des Auktionshauses machte der Käufer sogar ein Schnäppchen: der Verkaufspreis für die auf Lebensgröße montierten, Millionen Jahre alten Knochen lag am unteren Ende der Schätzung (fünf bis acht Millionen Franken). Im Preis ist die Kommission für das Auktionshaus enthalten. Verkäufer war ein Privatbesitzer, der anonym bleiben wollte. In den USA gehören solche Funde dem Besitzer oder Pächter des Bodens, auf dem sie entdeckt werden.

Das Auktionshaus glaubt nicht, dass das Skelett des Tyrannosaurus rex in Privaträumen verschwindet. "Wir sind optimistisch, dass der private Käufer es in naher Zukunft der Öffentlichkeit zeigen wird", sagte der Besitzer des Auktionshauses, Cyril Koller, in Zürich. Wie populär Dinosaurier-Skelette sind, zeigte sich vor der Versteigerung: 35 000 Besucher besichtigten das Skelett vorab in Zürich in einer ausverkauften Ausstellung.

Ein großes und beliebtes Objekt

Der Tyrannosaurus rex (T. rex) misst 11,6 mal 3,9 Meter. Tief in die Tasche greifen müssen Interessenten auch. Koller gibt den Preis für die in Lebensgröße auf ein Gestell montierte Knochensammlung mit fünf bis acht Millionen Franken (bis 8,1 Mio Euro) an.

T. rex seien die Kassenschlager unter den Dinosauriern, sagt Paläontologin Katja Waskow vom Zoologischen Forschungsmuseum Alexander Koenig (ZFMK) in Bonn der Deutschen Presse-Agentur. "Dinos haben etwas Rätselhaftes, Mystisches, deshalb geht vielen Menschen bei dem Thema das Herz auf." Solche Skelette meistbietend zu versteigern, findet sie aber problematisch. "Ich sehe das kritisch, wenn das Skelett in falsche Hände gerät, und das kann man bei einer Versteigerung nicht ausschließen", sagt sie. "Aber: Nicht jeder Privatmensch, der ein Dino-Skelett kauft, ist auf der bösen Seite."

Dinoknochen haben Jahresringe