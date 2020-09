Eine Untersuchung aus Taiwan zeigt: wer regelmäßig Sport treibt, hat bessere Chancen, trotz Diabetes ein hohes Alter zu erreichen und nicht an dieser Erkrankung zu sterben. Dazu befragten sie in mehreren Zeiträumen 4.859 Erwachsene, die an Typ 2 Diabetes (T2D) erkrankt sind. Davon waren 49 Prozent Männer und 51 Prozent Frauen. Das Durchschnittsalter lag bei 59,5 Jahren. Das Ergebnis: Von den Teilnehmern mit einer höheren Trainingsintensität (mehr als 800 kcal Pro Woche, was etwa zwei bis drei Stunden Fahradfahren entspricht) starben 32 Prozent weniger an Diabetes, bei Probanden mit einer moderateren Trainingsintensität (mit weniger als 800 kcal pro Woche) waren es 25 Prozent weniger.