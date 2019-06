Ein hervorragender Blick auf die trostlose Mondlandschaft von Station 4 mit dem Astronauten Harrison H. Schmitt. Er arbeitet am Landeplatz Taurus-Littrow am Lunar Roving Vehicle (LRV) In diesem Bereich entdeckte Schmitt zum ersten Mal den Orangenboden. Der ist auf beiden Seiten des LRV in diesem Bild deutlich sichtbar. Der Shorty-Krater befindet sich rechts und der Gipfel im Hintergrund ist Family Mountain. Ein Teil des Südmassivs befindet sich am Horizont am linken Rand. Bildrechte: Eugene A. Cernan/NASA