Süchtig machen kann Tracking nicht, sagt Psychologin Christiane Attig, die an der TU Chemnitz zu Tracking-Folgen forscht. Aber Schrittzahlmesser machen tatsächlich etwas mit den Menschen, die sie tragen. Etwa 18 Prozent der Befragten der Studie gaben an, eher zu weniger Aktivität zu tendieren, wenn sie ihren Tracker nicht tragen. Mit anderen Worten: Gut jeder Fünfte bewegt sich also mehr, wenn er trackt. Und Tracking ist inzwischen in der Gesellschaft angekommen, so Attig.