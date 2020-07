Kernfusion: Kann die Sonne schon längst. Bildrechte: imago images/Panthermedia

Wenn es um die Strom- und Wärmeerzeugung der Zukunft geht, stehen die Zeichen klar auf erneuerbaren Energien. Daran gibt's nichts zu rütteln. Nur, mit einem kleinen Kraftwerk zwei Millionen Haushalte mit Strom zu versorgen und weder radioaktiven noch atmosphärischen Müll zu verursachen, klingt schon sehr verlockend. Wenn der Fusionsreaktor ITER erstmal fertig ist, wird er zwar nur 200.000 Haushalte beliefern können – aber es ist ja auch nur ein erster großer Schritt (kleine hat es bereits gegeben).

Und zwar der erste große Schritt, die Sonne auf der Erde nachzubauen. Klingt ambitioniert, ist aber im Grunde ganz schlüssig: Die Sonne hilft schon jetzt, Strom und Wärme zu erzeugen, was zeigt, dass im Zentrum unseres Planetensystems so einiges an Energie freigesetzt wird. Eine zentrale Rolle spielt dabei das Plasma. Plasma? Andre Melzer von der Universität in Greifwald: "Ein Plasma ist, vereinfacht gesagt, ein heißes, ionisiertes Gas. Das heißt, man hat dort die Atome vorliegen, getrennt in Elektronen und Ionen. Aus den Atomen sind dann ein oder mehrere Elektronen herausgeschlagen, so dass man ein Gemisch aus positiven Ionen und negativen Elektronen hat."

Das ITER-Projekt zeigt, wie verschiedene Nationen bei innovativer Zukunftstechnik an einer Strippe ziehen können. Bildrechte: ITER

Die Sonne befindet sich, von ihren Zentrum bis zur äußeren Schicht, in diesem Plasmazustand – ist ja auch ganz schön heiß dort. Bei einer Sonnenfinsternis kann man das Plasma sogar sehen, in Form der Sonnenkorona, dem äußeren Kranz. Und genau dieses Plasma wollen die Forscher im ITER-Kraftwerk erzeugen. Dafür müssen sie extreme Hitze entstehen lassen. 15 Millionen Grad heiß ist die die Sonne im Kern, sagt die Physikerin Ursel Frantz vom Max Planck-Institut in Garching bei München. Um Energie zu erzeugen, brauche man aber fast zehnmal höhere Temperaturen. Also bis zu 150 Millionen Grad. Auf der Erde?

Wenns aus ist, ist es aus

Ursel Frantz: "Da gibt es verschiedene Heizmethoden und eine dieser Heizmethoden ist die so genannte Neutralteilchenheizung." Diese Neutralteilchenheizung sei das Streichholz, mit dem das Fusionsfeuer entfacht wird. Und das geht so: Strahlen schneller Wasserstoffatome werden mit mehreren Megawatt Leistung in das Fusionsplasma eingeschossen.

Brennt es erst einmal, geht es nicht wieder aus. Es muss also nur einmal entfacht werden, es sei denn, das Kraftwerk soll heruntergefahren werden. Und da läge ein entscheidender Unterschied zum Atomkraftwerk. Zwar sind "beides Kraftwerke, die auf Kernreaktion basieren. Deswegen wird ja auch pro Prozess sehr viel Energie erzeugt." Aber:

Das Plasma geht einfach aus und brennt nicht weiter wie in einem Kernkraftwerk, das die Energie immer weiter produziert und der man nicht Herr wird. Ursel Frantz Max Planck-Institut für Plasmaphysik, Garching