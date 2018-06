Millionen am Bildschirm können alles besser als der Mann am Ball, besonders in den ganz heiklen Situationen. Was macht das eigentlich mit den Fußballern, wie groß die psychische Belastung für Fußballprofis? Das haben Forscher der Leipziger Uni um Sportpsychologin Anne-Marie Elbe anhand von 320 Erstliga- und U19-Spielern aus Dänemark und Schweden mittels eines Fragebogens untersucht.