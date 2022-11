Die Anzahl großer Sportereignisse in autokratisch geführten Staaten steigt rasant an. Seit 1990 hat sich die Zahl der Events bereits mehr als verfünffacht. Der austragenden Nation bietet dies die perfekte Gelegenheit, sich der Weltöffentlichkeit in neuem Gewand zu präsentieren. Doch was bleibt davon nach den Turnieren überhaupt noch übrig? Können Sportveranstaltungen die Situation in einem Land wirklich nachhaltig verändern? Aufgrund der politischen Situation im Land, wurde die Weltmeisterschaft in Argentinien im Jahr 1978 von einer kritischen Weltöffentlichkeit verfolgt. Bildrechte: IMAGO / Sportfoto Rudel

Zunahme der Repressionen

Dieser Frage sind Forschende aus Deutschland, Dänemark und den USA nachgegangen. In ihrer Arbeit untersuchte das Team den Zusammenhang zwischen staatlichen Repressionen und der Austragung von Sportveranstaltungen am Beispiel der umstrittenen Fußball-Weltmeisterschaft 1978 in Argentinien. Im Rahmen der Studie konnten keine positiven Wirkungen von großen Sport-Events festgestellt werden. Vielmehr wurde ein weiterer Anstieg der Repressionen gegen politische Gegner beobachtet. Besonders deutlich wurde dies in den Phasen vor und nach dem Turnier.

Die Weltmeisterschaft 1978 in Argentinien Argentinien stand bereits vor der Austragung der Weltmeisterschaft im Jahr 1978 in der Kritik. Zwei Jahre zuvor übernahm ein Militärregime die Macht, welches seine Kontrahenten mit härtesten Mitteln bekämpfte. Schätzungen gehen heute davon aus, dass in etwa 30.000 Menschen ihr Leben verloren.

Drei Phasen der Unterdrückung

Christian Gläßel ist Mitautor der Studie und arbeitet am Center for Security der Hertie School. Er sagt, dass Repressionen im Rahmen solcher Sportevents vor allem in zwei Phasen drohen. "Um perfekte Spiele zu präsentieren, nehmen die Repressionen immer dann zu, wenn die Weltöffentlichkeit nicht so genau hinschaut: vor und nach dem Turnier." So zeigte die Untersuchung am Beispiel Argentinien, dass das Militärregime in Argentinien bereits Wochen vor dem Beginn des Turniers begann, politische Gegner zu entführen und zu ermorden. Im Rampenlicht der WM wurden die repressiven Maßnahmen während des Turniers schließlich zurückgefahren, ehe nach dem Ende des Wettbewerbs eine neue Welle folgte. Am Ende jubelten die Gastgeber. Doch was blieb von der Weltmeisterschaft im autokratischen Staat? Bildrechte: imago/Sven Simon

Austragungsorte im Fokus