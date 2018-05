Prof. Achim Zeileis hat die Daten ausgewertet und sieht - statistisch - Brasilien und Deutschland im WM-Finale. Bildrechte: Universität Innsbruck

In Zahlen liest sich das so: Brasilien hat eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 16,6 Prozent auf den Weltmeistertitel, Titelverteidiger Deutschland 15,8 Prozent. "Das wahrscheinlichste Finale mit einer Wahrscheinlichkeit von 5,5 Prozent ist auch ein Aufeinandertreffen dieser beiden Teams. Hier könnten die Brasilianer das dramatische Halbfinale von 2014 wiedergutmachen“, so Achim Zeileis, Professor vom Institut für Statistik der Universität Innsbruck. In den Halbfinals würden Deutschland gegen Spanien und Brasilien gegen Frankreich gewinnen.



Wie das Finale dann ausgeht, ist allerdings statistisch gesehen völlig offen. Brasilien hat mit einer Gewinnwahrscheinlichkeit von 50,6 Prozent einen hauchdünnen Vorteil.