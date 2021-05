Entbindung Sanfte Geburt für Frühchen durch neuen Geburtstisch

Hauptinhalt

Frühchen kommen oft per Kaiserschnitt zur Welt, werden sehr schnell abgenabelt und von der Mutter getrennt, um weiterversorgt zu werden. Dabei sind die ersten Minuten mit der Mutter sehr wichtig für die Entwicklung des Kindes und für ihre Bindung zueinander. Außerdem birgt ein zu frühes Abnabeln auch Gefahren für Schädigungen. Ein neuartiger Geburtstisch ermöglicht die Versorgung des Frühchens direkt bei der Mutter. Er wird in der Uniklinik Dresden erstmals in Deutschland getestet.