Auch in Deutschland seien große Teile der Bevölkerung durch Impfungen und/oder Infektionen immunisiert worden. "Deshalb gehen wir von einem relativ guten Schutz gegen einen schweren Verlauf einer Corona-Infektion mit den aktuell in Deutschland verbreiteten Varianten aus", sagt Alexander Kuhlmann, Juniorprofessor an der Universitätsmedizin Halle.

Nur eine Corona Variante mit den Eigenschaften von Delta könnte wirklich gefährlich werden

Im ersten Szenario, in dem weiterhin nur die bereits bekannten Coronavarianten dominieren, zeige die Simulation, dass eine Infektionswelle auftrete, die zwar zu Personalengpässen in kritischen Infrastrukturen führen könne, nicht aber zu einer Überlastung der Kliniken. Eine neue Variante, die die aufgebaute Bevölkerungsimmunität teilweise umgehe, werde dagegen wahrscheinlich zu einer Belastung des Gesundheitssystems führen, die im Bereich dessen liege, was zum Höhepunkt der ersten Omikronwelle im vergangenen Winter beobachtet worden sei.

Wirklich gefährlich wird es nach Ansicht der Forscher nur, wenn eine völlig neue Virusvariante auftrete, die wieder die Gefährlichkeit der Deltavariante erreiche hinsichtlich schwerer Verläufe und Todesraten. Eine solche Variante ist derzeit allerdings nicht auf dem Schirm von Virologen.

B.Q.1, BA.2.75.2 – die meisten neuen Varianten haben ähnliche Mutationen am Spike

Entdeckt werden dagegen immer neue Subtypen der Omikronvariante, die Verbesserungen beim sogenannten Immune-Escape zeigen. Das bedeutet, dass die Viren den durch Impfungen oder Infektionen aufgebauten Antikörpern ausweichen können und dadurch wieder für leichte bis mittelschwere Atemwegserkrankungen sorgen können. Laut verschiedenen Studien erzielen deshalb etwa die Varianten BA.2.75.2 oder B.J.1 oder B.Q.1 Wachstumsvorteile gegenüber der aktuell dominanten BA.5 Variante.

Eine chinesische Forschergruppe um Yunlong Cao vom "Biomedical Pioneering Innovation Center" in Peking hat die Mutationen dieser neuen Varianten analysiert und miteinander verglichen. Dabei stellten sie fest, dass sich gerade die für die Immunabwehr relevanten Teile der Viren bei allen Varianten in eine ähnliche bis gleiche Richtung entwickeln. Gerade an der Rezeptorbindungsdomäne, also dem Anker, mit dem das Virus an den Wirtzellen andockt, konzentrierten sich die Mutationen auf einige wenige Stellen. Diese Mutationen können Potenzial der Viren für Immune-Escape erhöhen. Doch ob sie damit auch den gegen schwere Erkrankungen schützenden T-Zellen des Immunsystems entkommen können, ist nach bisherigem Forschungsstand eher unwahrscheinlich.

Offener Faktor Influenza: Gibt es eine Comeback der Grippe?