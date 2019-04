Lebenslange Hippocampus-Neurogenese, so beschreiben die Forscher um Guo-li Ming und Hongjun Song von der Perelman School of Medicine der University of Pennsylvania die Ergebnisse ihrer Studie, die im Fachblatt "Cell" veröffentlicht wurden. Das Team hatte mit Mäusen geforscht und herausgefunden, dass es eine Reihe sogenannter neuronaler Vorläuferzellen im Hippocampus gibt, die dazu beitragen, dass unser ganzes Leben lang Neurogenese möglich ist, also neue Nervenzellen entstehen können.

Die Forscher markierten die Nervenzellen im Hippocampus der Maus, um ihre Entwicklung verfolgen zu können. Bildrechte: Berg. et. al./Cell

Unser Gehirn besitzt also die Fähigkeit "zur kontinuierlichen Verbesserung, Anpassung und Integration neuer Zellen", sagt Hongjun Song.

Dies stellt sich als sehr wichtig heraus, weil der Hippocampus bekanntermaßen für das Lernen, das Gedächtnis und die Stimmungsregulation wichtig ist. Hongjun Song University of Pennsylvania

Frühere Studien hätten bereits gezeigt, so Song weiter, dass bestimmte Teile des Gehirns wie die Riechknolle und der Hippocampus Neuronen bilden können. Dem Forscherteam der University of Pennsylvania gelang nun erstmals der Nachweis, dass dieser Prozess ein Leben lang andauert. "Wenn wir diese Fähigkeit und diesen Mechanismus nutzen könnten, könnten wir möglicherweise auch Teile des Gehirns reparieren und regenerieren", so die leitende Autorin der Studie Guo-li Ming.

Neue Nervenzellen gegen Alzheimer?

Welche Bedeutung die Bildung neuer Neuronen etwa bei der Alzheimer-Forschung hat, zeigt die neue Untersuchung von Forschern der Autonomen Universität Madrid. Für ihre Studie nutzten die Neurowissenschaftler Hippocampus-Gewebeproben von 13 gesunden Personen und 45 Alzheimer-Patienten, die ihr Gehirn nach dem Tod der Wissenschaft zur Verfügung gestellt hatten. Ergebnis: In den Gehirnen der gesunden Patienten fanden sie tausende unterschiedlich entwickelte Neuronen, die eine Neurogenese ermöglichen. Selbst bei Probanden im Alter von 90 Jahren waren sie vorhanden, wenn auch in leicht abnehmender Zahl.