Nennen Sie es eine charmante Hommage an Hollywood – oder eben einfach einen psychologischen Coup, der der Kriminalpsychologin Julia Shaw vor einigen Jahren gelang. Immerhin hat sie es damit in allerlei Münder und Medien geschafft – oder sagen wir besser: In die Erinnerung verblüffter Mitmenschen, vielleicht sogar in deren Langzeitgedächtnis. Ganz sicher vergessen werden sie zumindest ihre Probandinnen und Probanden nicht mehr, denen sie da möglicherweise einen mehr oder weniger großen Schreck eingejagt hat. Als sie ihnen eingetrichtert hatte, sie hätten als Kinder Straftaten begangen. Also jetzt nicht mal eben im Klassenzimmer jemanden ein freches Bein stellen, sondern so richtig schwerwiegende Dinge wie Diebstahl oder sogar Totschlag.

Wer's glaubt, glaubt's wirklich

Julia Shaw muss offenbar sehr überzeugend sein, aber als Psychologin hat sie halt so ihre Tricks: Der erste clevere Schachzug war, bei den Eltern der Versuchspersonen echte Fakten abzufragen – den Wohnort, die beste Jugendfreundschaft oder ein echtes emotionales Erlebnis aus dieser Zeit. Von genau dem sollten auch die Probandinnen und Probanden im Labor erzählen. Anschließend hat ihnen Shaw die angebliche Erinnerung der Eltern an besagte Straftat aufgetischt, hier kamen auch der Jugendfreund oder die Jugendfreundin und der Wohnort ins Spiel.

Auf die Reaktion, was der Quatsch soll, hat Shaw berechnenderweise verständnisvoll reagiert: Sich an negative Ereignisse nicht erinnern zu können, das sei schließlich vollkommen normal. "Sie sollten sich vorstellen, wie es denn gewesen wäre, hätten sie diese Straftat wirklich begangen. Was sie gesehen, gehört, gerochen haben", sagte Julia Shaw in einem Interview mit dem Onlinemagazin Editon F. "Nach drei Treffen innerhalb von drei Wochen haben sie mir dann die Straftat beschrieben, auch, was sie dabei empfunden haben."

Ist das noch Überzeugung oder schon Erinnerung?

Volltreffer. Für siebzig Prozent der Versuchspersonen seien die eingepflanzten Erinnerungen zur eigenen Realität geworden. Ein schlechtes Gewissen hatte Shaw dabei nicht: "Wir pflanzen aus Versehen ganz oft falsche Erinnerungen in unser Gegenüber ein." Aber vielleicht hat sie selbst eine falsche Erinnerung an ihre Studienergebnisse? Diese siebzig Prozent lösten in der Fachwelt zumindest Skepsis aus. Sie hätte etwa nicht zwischen "falscher Erinnerung" und "falscher Überzeugung" unterschieden. Ist es Erinnerung oder Erinnerung an ein Foto? Na, wird schon so gewesen sein. Bildrechte: imago/Westend61

Klar, ist nicht dasselbe: Sie können überzeugt sein, dass Sie damals im Schrebergarten von Mama und Papa ein verdammtes Chaos ausgelöst haben, als sie versehentlich die Fliege auf dem Apfelsaft verschluckt haben, und vor Schreck durch die Rosenbeete getrampelt sind, was wiederum auch nicht sehr angenehm war, weder für Sie, noch für die Rosen. Daran erinnern müssen Sie sich nicht – die Erzählung der Eltern genügt. Und die meinten darin vielleicht eigentlich ihre Schwester, wer weiß das schon so genau, nach alle den Jahren.

In einer Fachzeitschrift gab es unter Beteiligung von Julia Shaw schließlich eine Diskussion, wie die Erinnerung nun wissenschaftlich zu kodieren sei und ob ein deutlich geringerer Wert von nicht mal einem Drittel nicht realistischer sei. Für solche Diskurse sind Fachzeitschriften auch da, aber eigentlich ist das an dieser Stelle auch egal. Denn fest steht: Bei unserer Erinnerung sollten wir in der Regel ein Portiönchen Skepsis walten lassen. Vielleicht noch mehr, als uns das bisher klar ist?

Schubladendenken – Teil 1: Gedächtnis

Die angebliche Straftat im Jugendalter, die Fliege auf dem Apfelsaft, samt Stampede durchs Rosenbeet – das sind so Dinge, die in unserem Gehirn eine klare Schublade haben: das Langzeitgedächtnis, die Akten unseres Lebens sozusagen. Okay, im Aktenschrank kommt eben mal was durcheinander. Einfacher scheint es beim Pendant für die Gegenwart zu sein, dem Kurzzeitgedächtnis: Die Erinnerung an die vergangenen Sekunden scheint in trockenen Tüchern, an ihr gibt's nichts zu rütteln. Tja, wenn da Marte Otten von der Uni Amsterdam nicht wäre. Denn die Verhaltensforscherin und ihr Team glaubten offenbar nicht so recht an die Untrüglichkeit des Kurzzeitgedächtnisses.

Es gibt im Übrigen gar nicht dieses eine Kurzzeitgedächtnis, im Alltagsschnack vielleicht, aber zumindest ist die Forschung da ein bisschen weiter. Sie kennt zum Beispiel das ikonische Gedächtnis, das extrem kurzlebig ist – Dinge werden bis zu einer halben Sekunde festgehalten. Und dann das Arbeitsgedächtnis mit längerer Speicherdauer ab vier Sekunden. Allerdings kann das nur die legendären sieben Dinge – besser gesagt: Informationseinheiten – gleichzeitig behalten, beschrieben mit der sogenannten Millerschen Zahl. Da liegt's gut. Bildrechte: imago/CHROMORANGE

Forschende legen inzwischen nahe, dass auch ein sogenanntes fragiles Gedächtnis existiert. Wie beim Arbeitsgedächtnis mit mindestens vier Sekunden Speicherdauer, aber einer Kapazität von bis zu 14 Informationseinheiten. Und einer Einschränkung, der Name verrät's: eine gewisse Anfälligkeit für falsche Erinnerungen, Illusionen. Zum Beispiel, dass Sie sich ganz sicher sind, dass Ihr Smartphone heute in den Aktenkoffer gewandert ist, obwohl es noch auf dem Schuhschrank liegt. Solche Illusionen sind von Gedächtnislücken zu unterscheiden. Den im Falle einer Gedächtnislücke wären Sie ratlos, was den Verbleib des Telefons betrifft und Ihnen käme weder der Aktenkoffer noch der Schuhschrank in den Sinn.

Schubladendenken – Teil 2: Weltwissen

Vielleicht aber doch. Dann nämlich, wenn Sie das Smartphone meistens am Schuhschrank ablegen. Die Macht der Gewohnheit ist in diesem Fall sowas wie das Füllmittel für Ihre Gedächtnislücke. Und ein guter Grund, darüber nachzudenken, was die gewohnten Dinge noch so mit unserem Gedächtnis anstellen. Besagte Marte Otten und ihre Forschungsgruppe nennen diese gewohnten Dinge "Weltwissen".

Kommen wir noch mal zu dem, was Sie am Anfang dieses Textes gesehen haben. Ja, also was haben Sie eigentlich gesehen?