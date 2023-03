Hirnforschung Buch, Lunch, Glücksspiel: Gehirnbereich für "gute Entscheidungen" entdeckt

Was darf's denn heute sein? Und wo? Forschende am Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles haben entdeckt, wie das Gehirn Entscheidungen fällt, die möglichst lohnenswert erscheinen. Dies sei der Fall, wenn sich Menschen für ein Lokal zum Mittagessen, eine Lektüre oder auch einen Glücksspielautomaten entscheiden müssen.