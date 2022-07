Sinkt das Froschknäuel unter Wasser, hat das Weibchen schlechte Karten. Bildrechte: imago images/Rolf Poss

Und dabei ging und geht es damals wie heute ziemlich rau zu. Die begattungswütigen Männchen umklammern nämlich in ihrer Lustphase alles, was nicht bei drei auf einem Baum ist. Oder wie es der Forscher erklärt: "Dabei kommt es zu einem so genannten 'Mating Ball', die Männchen springen auf ein Weibchen, umklammern dieses oder auch andere Männchen in einem Klammergriff. Das Weibchen ist darin quasi gefangen." Und dann sinkt der "Mating Ball", also das "Froschknäuel" im Wasser nach unten, wo dann manche Frösche ertrinken. "Es sind vornehmlich die Weibchen." So kennt es die Forschung heute. Aber kann man das auch an den Fossilien unterscheiden? Nein, sagt der Forscher, die Merkmale dafür sind im Skelett nicht klar genug zu unterscheiden und es war auch nicht das Ziel der Studie, das zu untersuchen.