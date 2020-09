Hier hält sich Star Wars aus gutem Grund bedeckt. Das in der Physik als Dreikörperproblem beschriebene Phänomen ist so kompliziert, dass es sich schlecht in einem Weltraummärchen erzählen lässt, ohne bei mathematisch normal begabten Zuschauern Kopfzerbrechen auszulösen. Denn während in unserem Sonnensystem die Umlaufbahnen aller Planeten auf einer Ebene liegen, können diese Ebenen in Mehrfachsystemen zerrissen und gegeneinander gekippt werden. So zumindest die Annahme der theoretischen Physik.