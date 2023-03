So liegt etwa im Bodenseekreis der Gender Pay Gap bei 40 Prozent, und auch in Ingolstadt ist er mit 37 Prozent sehr hoch. Betrachtet man am Beispiel Dessau-Roßlau / Bodensee die Ost-Westverteilung, dann ergibt sich folgendes Bild: Männer verdienen in diesem Beispiel im Osten nur 61 Prozent des Tagesentgeltes im Westen. "Frauen in Dessau-Roßlau verdienen zwar auch weniger als Frauen im Bodenseekreis", heißt es in der Auswertung, "aber der Unterschied ist mit rund 11 Euro sehr viel geringer als bei den Männern, wo der Unterschied mehr als 71 Euro beträgt."

Gründe für die Unterschiede liegen laut IAB vor allem in der Berufswahl: Frauen arbeiten häufiger in Dienstleistungs-, Gesundheits- und Sozialberufen. "Tätigkeiten in diesen Bereichen sind meistens mit einem geringeren Verdienst verbunden als in von Männern häufig ausgeübten Tätigkeiten", so Anja Rossen vom Regionalen Forschungsnetz des IAB . Außerdem sind Frauen häufiger in kleinen Betrieben tätig. "Damit profitieren sie nicht im gleichen Ausmaß wie Männer von den im Durchschnitt höheren Löhnen in Großbetrieben", so Antje Weyh vom Regionalen Forschungsnetz des IAB.



Diese Faktoren sind je nach Region allerdings unterschiedlich stark ausgeprägt. Um wieder auf das Beispiel Bodensee / Dessau-Roßlau zurückzukommen. Der Bodenseekreis ist stark vom Maschinenbau- und Betriebstechnik geprägt, viele Männer arbeiten dort in gut dotierten Berufen. In Dessau-Roßlau sind Männer dagegen überdurchschnittlich häufig in Berufen der Lagerwirtschaft, Post und Zustellung mit niedrigen Verdiensten tätig, Frauen arbeiten demgegenüber häufiger in Verwaltungs-und Büroberufen mit mittlerem Verdienstniveau.