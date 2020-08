Seit 2016 tüfteln die beiden nach Angaben der Uni an dem Gelenk. Was macht das so besonders? Bisherige Gelenke wurden mit Sensoren, meistens Kraftsensoren oder optischen Sensoren ausgestattet, um Kollisionen zu erkennen und zu vermeiden. Das neue Gelenk ist anders, es kann dank einer Feder Energie aufnehmen und so die Kollisionsenergie sogar speichern – und später wieder verwenden. Damit können sich Roboter in naher Umgebung eines Menschen schneller bewegen, ohne ihn zu gefährden.