Sternbild Zwillinge. Links oben die bekanntesten Sterne: Castor (oben) und Pollux (darunter). Von Nordosten wandern sie über den Nachthimmel. Bildrechte: imago images / StockTrek Images

Benannt sind die Geminiden nach dem Sternbild Zwillinge (Gemini), in dem sie ihren scheinbaren Ursprung haben. In der Nacht zum 15. Dezember erreichen sie mit bis zu 150 Sternschnuppen pro Sekunde ihren Höhepunkt. Wer gegen 20 Uhr am nördlichen Horizont den großen Wagen erblickt, sollte sich rund 45 Grad nach rechts, also gen Osten wenden und dort nach den Zwillingen Ausschau halten.