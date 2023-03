Aufgereinigte Photorhabdus-Virulenzkassetten (PVCs), abgebildet mit einem Transmissionselektronenmikroskop. Sie könnten eines Tages als eine Art "molekulare Spritze" dabei helfen, Therapeutika wie die Gen-Schere CRISPR an ihren Einsatzort in der (richtigen) Zelle zu bringen. Bildrechte: Joseph Kreitz, Broad Institute of MIT and Harvard, McGovern Institute for Brain Research at MIT