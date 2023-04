Außerdem fiel den Forschenden bei der Untersuchung der Gräber auf, dass hochrangige Bestattungen überproportional oft mit Frauen in Verbindung gebracht wurden. Frauen scheinen bei der Expansion des Xiongnu-Reiches eine prominente Rolle gespielt zu haben. "Frauen hatten als Agentinnen des kaiserlichen Staates der Xiongnu entlang der Grenze große Macht, oft in exklusiven Adelsrängen, hielten die Traditionen der Xiongnu aufrecht und engagierten sich sowohl in der Steppenmachtpolitik als auch in den sogenannten Seidenstraßen-Austauschnetzwerken", sagt Dr. Bryan Miller, Projektarchäologe und Assistenzprofessor für zentralasiatische Kunst und Archäologie an der University of Michigan.