Ein bisschen an den Genen schrauben und es entsteht - das "Super-Baby"! Stellen Sie sich vor, die Entwicklung eines Kindes wäre nicht mehr evolutionären Prozessen oder gar dem Zufall überlassen, sondern würde nach klaren Vorgaben erfolgen. Entstehen würden Menschen mit verbesserten Fähigkeiten, perfekt ausgerichtet auf ihre beruflichen oder künstlerischen Werdegänge. Ist das eine realistische Zukunftsvision oder nur Stoff für Science Fiction?

Nur ein Prozent macht den Unterschied

Prof. Dr. Rami Jamra Bildrechte: Universität Leipzig Für das "perfekte" Baby müsste man zuallererst unser komplettes und vor allem komplexes Erbgut verstanden haben. Und davon sind wir noch weit entfernt, sagt Professor Rami Jamra, Humangenetiker an der Universitätsklinik Leipzig: "Was wir wissen ist, dass die DNA relativ lang ist, das sind zirka 2.000 Bücher à 500 Seiten."



Doch nur in einem Prozent der DNA, davon gehen Wissenschaftler aus, ist fast alles angelegt, was uns von einander unterscheidet: Größe, Augenfarbe, Haarfarbe und Intelligenz, aber auch das Risiko, bestimmte Krankheiten zu bekommen. Aber wie genau funktioniert das? Vereinfacht kann man sich die DNA als einen langen Faden vorstellen, bei dem Milliarden von Buchstaben aneinandergereiht sind. Eigentlich ist die Reihenfolge dieser Buchstaben festgelegt. Wenn man jedoch die DNA von zwei Menschen vergleicht, gibt es immer mal wieder Stellen, an denen sich der Buchstabe unterscheidet.

Komplexe Krankheiten schwer zu entschlüsseln

Nadel im Heuhaufen

Genforschung: DNA-Profil, das in einem Reagenzglas reflektiert wird. Bildrechte: imago images / Westend61 Stellt man sich die Ermittlung solcher Gen-Kombinationen und deren Auswirkungen im Kontext der gesamten DNA vor, wirkt dagegen die Suche nach der Nadel im Heuhaufen wie ein Kinderspiel. Allerdings sind die genetisch komplexen Sachen genau diejenigen, die wirklich zählen, erklärt Jamra: "Herzkrankheiten, Bereitschaft für Krebskrankheiten, das heißt die Masse unserer Krankheiten, hat eine große genetische Komponente und die sind alle nicht geklärt. Es ist halt nun mal sehr komplex. Ich denke, wir brauchen Zeit und ein paar größere Maschinen, aber ob das 100-prozentig entschlüsselt werden wird? Also jedenfalls nicht in den nächsten Jahren."

Vererbbarkeitsstudien sind unabdingbar

Um zu verstehen, welche Abschnitte in unserer DNA wofür zuständig sind und in welchen Kombinationen sie bestimmte Eigenschaften hervorbringen, müssten Wissenschaftler die Gene vieler Menschen analysieren und dann mit den Ausprägungen bestimmter Merkmale vergleichen. Da das aber sehr aufwendig und auch teuer ist, arbeitet man viel mit Erkenntnissen aus Vererbbarkeits-, sogenannten Heritabilitätsstudien.

Zwillinge sind genetisch beinahe identisch. Bildrechte: imago images/Westend61 Jamra nennt das Beispiel eineiiger Zwillinge: "Wenn ein Zwilling die Eigenschaft A hat, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass der zweite Zwilling auch diese Eigenschaft A hat? Und das kann man in größeren Kohorten machen. Und wenn die Wahrscheinlichkeit 100-prozentig ist, dann ist die Heritabilität (das Maß für die Erblichkeit von Eigenschaften Anm. d. R.) vereinfacht gesagt 100 Prozent. Das heißt, diese Eigenschaft A ist 100 Prozent genetisch bedingt. Wenn aber der andere Zwilling diese Eigenschaft genau so zufällig hat, wie jeder andere in der normalen Bevölkerung, dann ist die Heritabilität gleich 0. Genetik hat damit nichts zu tun, denn Zwillinge sind ja beinahe eine genetische Kopie voneinander."

"Genetik unglaublich bestimmend"

Gene und Umwelteinflüsse

Denn am Ende läuft alles wieder auf die Frage hinaus, welchen Einfluss die Gene und Umwelteinflüsse auf diese Prozesse haben. Doch auch diese Frage lässt sich nicht einfach beantworten, weil beide Faktoren nicht klar voneinander getrennt werden können. Sie bedingen sich gegenseitig. Wer zum Beispiel eine hohe musikalische Intelligenz besitzt, lernt schon als Kind gern ein Instrument und geht öfter in Konzerte und wird mehr gefördert. Beide Bereiche beeinflussen sich.

Gene ein- und ausschalten