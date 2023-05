Es sind zum Teil abgeschiedene Bergdörfer im Nordwesten Kolumbiens, wo Alzheimer so früh bei Menschen auftritt, wie nirgendwo sonst so gehäuft auf der Welt. In diesen Orten in den Ausläufern der Anden tragen viele Menschen eine Genmutation in sich. Diese Menschen sind alle Nachfahren von baskischen Einwanderern, die vor mehr als 250 Jahren ins Land kamen und die Mutation mitbrachten. Wenn beide Elternteile die Mutation haben, wird ihr Kind sie auch haben. Hat nur ein Elternteil die Mutation, dann stehen die Chancen beim Kind bei 50 Prozent.

Das durchschnittliche Leben eines Menschen mit der sogenannten Paisa-Mutation verläuft so: Mit 44 Jahren erste kognitive Beeinträchtigungen, mit 49 Jahren eine ausgeprägte Demenz, mit 60 Jahren der Tod. Fast allen Menschen mit der Paisa-Mutation geht es wie dieser Frau. Sie bekommen schon früh Alzheimer und werden zum Pflegefall. Bildrechte: imago/ZUMA Press

Dass man all das weiß und die Hintergründe kennt, ist Francisco Lopero zu verdanken. Der mittlerweile berühmte Neurologe stammt auch aus der Paisa-Region und forscht seit 30 Jahren zu diesem Thema. Schon 2019 hat er über eine Frau berichtet, die die Mutation hatte, aber bis zu ihrem 70. Lebensjahr keinerlei Demenz-Erscheinungen bekam. Eine beachtliche Ausnahme. Und nun gibt es die zweite dieser Art, einen Mann, der bis zum Alter von 67 Jahren keine kognitiven Beeinträchtigungen hatte. Mit 72 begann eine leichte Demenz, mit 74 starb der Mann (an einer anderen Ursache). Das ist ein deutlich späterer Alzheimer-Verlauf als normalerweise. Woran liegt das?

Dr. Francisco Lopera, Neurologe und Direktor der "Neuroscience Group of Antioquia" in Kolumbien Bildrechte: imago/ZUMA Press "Was wir mit der Untersuchung dieser beiden Fälle getan haben, ist, Mutter Natur zu lesen", sagt Lopera. "Das Spannendste ist, dass die Natur uns sowohl die Ursache von Alzheimer als auch das Heilmittel dafür offenbart hat."

Es sind Erkenntnisse, die man ohne eine solche Probanden-Kohorte wie im Nordwesten Kolumbiens nicht hätte gewinnen können. Klar ist nun, dass beide Personen zwar ein Gen trugen, das Alzheimer verursacht, aber außerdem noch ein anderes, das sie mehr als zwei Jahrzehnte lang vor den Symptomen der Krankheit schützte. "Die Lösung besteht also darin", sagt Francisco Lopera, "die Natur zu imitieren, indem wir Therapien entwickeln, die den Schutzmechanismus dieser genetischen Varianten bei Personen nachahmen, die gefährdet sind, an Alzheimer zu erkranken."

Das Spannendste ist, dass die Natur uns sowohl die Ursache von Alzheimer als auch das Heilmittel dafür offenbart hat. Prof. Francisco Lopero, Neurologe, Universidad de Antioquia

Für die Vorbeugung und Behandlung von unheilbaren Krankheiten habe sich damit eine große Tür geöffnet, meint Lopera. Und sein Kollege Yakeel T. Quiroz, Co-Autor der nun erschienenen Studie, fügt hinzu: "Die Erkenntnisse, die wir aus diesem zweiten Fall gewinnen, können uns Hinweise darauf geben, wo im Gehirn wir ansetzen müssen, um das Fortschreiten der Krankheit zu verzögern oder zu stoppen, und sie werden uns helfen, neue Hypothesen über die Abfolge der Schritte zu bilden, die tatsächlich zur Alzheimer-Demenz führen können."

Gemeinsame Forschung in Kolumbien, den USA und Deutschland