Ob dieser Eisbader auch viele rote, lamgsam zuckende Muskelfasern hat? Extremsportler Mattes Brähmig friert jedenfalls nicht, als er im Februar 2021 ein Bad in der Kiesgrube in Dresden-Leuben nimmt. Bildrechte: Tino Plunert

Fast jedem fünften Menschen fehlt das Protein α-Actinin-3 in seiner Muskelfaser. Dies könnte der Grund sein, warum es manche in klirrender Kälte einfach besser aushalten. Wie eine schwedische Forschergruppe jetzt herausfand, verbessert ein α-Actinin-3-Mangel die Kältetoleranz. Die Skelettmuskeln der Menschen ohne Protein α-Actinin-3 besteht demnach vor allem aus langsam zuckenden roten Muskelfasern. Diese sind langlebiger, energieeffizienter und weisen eine bessere Toleranz gegenüber niedrigen Temperaturen auf als die schnell zuckenden weißen Muskelfasern. Die Ergebnisse der Studie unter der Leitung des Karolinska Institutet in Schweden ist in der Fachzeitschrift "The American Journal of Human Genetics" veröffentlicht worden.