Das Ergebnis waren also bisher unvollständige Genom-Puzzles. Doch damit ist jetzt Schluss: Das Projekt hat mehr als 150 Experten aus zwölf Ländern zusammengebracht, um mit hochauflösenden Sequenzierungsmethoden die präzisesten und vollständigsten Genomsequenzen aller Zeiten zu erstellen. Und nicht weniger als die Genome alle 66.000 Wirbeltier-Arten weltweit sollen es werden. An drei Standorten sequenzieren Teams die Genome - eins davon am Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden. Dort wurden zwei der ersten 15 Genome sequenziert - das einer Fledermaus und eines Fisches, erzählt Institutsdirektor Gene Myers.

Bei fast allen anderen Arbeiten, die es heute gibt, musst du alles nochmal machen, wenn du es wirklich für deine Forschung nutzen willst. Wir werden das einmal machen und danach nie wieder. Prof. Eugene Myers, MPI CBG Dresden

Myers Team hat jetzt die ersten 15 Genome entschlüsselt – der Anfang für einen riesige Menge an Genomen. Und damit, so Myers, "Beginn einer Entwicklung, die die Genomforschung in Zukunft umfassend und nachhaltig verändern wird.“

Bis zu einem Fünftel aller Arten sollen in Dresden sequenziert werden. Die Genome werden dann in einer „Genom-Arche" gespeichert - einer öffentlich zugänglichen, digitalen Bibliothek für Genome. Auch andere Wissenschaftler können sie dann für ihre Forschung nutzen. Doch damit nicht genug: Das internationale Forscherteam will mithilfe der Genome grundlegende Fragen der Biologie, von Krankheiten und des Artenschutzes beantworten, erklärt der Vorsitzende des „Vertebrate Genomes Project" - Neurobiologe Erich Jarvis von der Rockefeller University. Und sie blicken damit auch zurück auf eine Entwicklung, die mit dem Aussterben der Dinosaurier begann:

Sobald wir alle Genome haben, können wir herausfinden, wer das Massensterben überlebt hat und warum. Und das wird uns dabei helfen zu verstehen, wer das aktuelle Massensterben überleben kann, das der Mensch verursacht. Prof. Erich Jarvis, Rockefeller University

Besonders für bedrohte Tierarten ist es wichtig, dass ihre Genome bekannt sind. So können Forscher zum Beispiel nach Wegen suchen, einzugreifen und das Aussterben einer Art womöglich sogar ganz zu verhindern, so Bioinformatik-Professor David Haussler. „Und insbesondere das Leben der Wirbeltiere ist so grundlegend für alles, was uns wichtig ist. Es liegt in unserer Verantwortung, nicht nur Wissenschaft zu betreiben, sondern auch sicherzustellen, dass wir das Leben auf diesem Planeten erhalten. Und die Technologie ist mittlerweile in der Lage, die Genome zu entschlüsseln, so Haussler.

Deshalb gibt es wirklich keine Entschuldigung dafür, sie nicht zu benutzen und die Schönheit des Lebens auf diesem Planeten zu verstehen. Lasst uns damit anfangen! Professor David Haussler, University of California, Santa Cruz