Die EU-Kommission plant, bestimmte gentechnisch veränderte Pflanzen unter bestimmten Bedingungen aus der strengen Regulierung herauszunehmen

Gentechnik ist aber nicht gleich Gentechnik

Neue Möglichkeiten erlauben es, mit überschaubarem Aufwand ohne Fremd-DNA Pflanzen gegen Schädlinge und Dürre zu schützen

Großkonzerne könnten die neuen Regeln ausnutzen, allerdings will sich die EU dagegen absichern

Wenn es um die Zukunft unseres Heimatplaneten geht, herrscht seit geraumer Zeit ein ziemlich stabiler Konsens, um nicht zu sagen Friede-Freude-Eierkuchen: Und zwar zwischen Forschung und Umweltaktivismus. Gute Freundschaften bringt so schnell eben nichts aus der Fasson – die Verkehrswende nicht und nicht die für Energie, auch nicht die Biodiversitätsdebatte. Unrühmliche Ausnahme: Gentechnik. Die Meinungen von Forschenden und Umweltverbänden gehen hier dann doch mitunter getrennter Wege. Auch jetzt wieder, im Sommer 2023, oder sagen wir: In der Dürre 2023. Während die Erträge auf den Feldern ins Wanken geraten, scheint sich die Stimmung in Brüssel stabilisiert zu haben:

Nach Plänen der EU-Kommission sollen nämlich Produkte aus Pflanzen, an denen bis zu zwanzig Veränderungen am Erbgut durch neue (!) Gentechnik-Verfahren (NGT) vorgenommen wurden, von der Kennzeichnungspflicht ausgenommen und die Zulassung vereinfacht und beschleunigt werden. Letzteres gilt auch bei mehr als zwanzig Mutationen. Saatgut erhält weiterhin eine Kennzeichnung, unter anderem damit ökologische Landwirtschaft sortenrein betrieben werden kann.

Kleiner Gen-Schalter, große Wirkung

Um zu verstehen, was das jetzt alles mit dem Klimawandel zu tun hat und was diese neuen Methoden der Gentechnik sein sollen, lohnt sich eine Fahrt ins Grüne, in den Westen Sachsen-Anhalts, nach Gatersleben, Stadt Seeland, so auf halber Strecke zwischen Bernburg und Wernigerode. In dem verschlafenen Örtchen gewinnt niemand den Eindruck, dass hier an der Ernährungssicherheit Europas und der Welt geschraubt wird. Allerhöchstens dann, wenn sich plötzlich die Gewächshäuser des Leibniz-Instituts für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) am Horizont auftun. Hier leitet Nicolaus von Wirén die Abteilung für Physiologie und Zellbiologie. Der deutsch-schwedische Agrarbiologe kann schon sehr überzeugend sein, da mit seinen ganzen Glaskästchen. Die simulieren sozusagen einen Querschnitt des Bodens und machen den Blick frei, auf die stattliche Wurzel, die das unscheinbare Pflänzlein da ausgebildet hat. Lange Wurzeln, die tiefer in die Erde reichen, dort wo's noch feucht ist, wenn es wieder einmal wochenlang nicht geregnet hat. Nicolaus von Wirén forscht in Gatersleben u.a. daran, wie es Pflanzen durch längere Wurzeln tiefer in die Erde schaffen. Bildrechte: MDR WISSEN/Laura Becker