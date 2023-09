Espresso-Tonic-Viertel, Eigenheimsiedlung, Platte: In ehemaligen DDR-Städten ist die Entmischung von Bevölkerungsgruppen stärker zu beobachten als in denen der alten BRD. Das geht aus einer aktuellen Buch-Veröffentlichung am Beispiel Halle (Saale) hervor, die sich unter anderem auf Forschung des Leibniz-Instituts für raumbezogene Sozialforschung in Erkner stützt. Fast alle ost- und nordostdeutschen Großstädte hätten seit der politischen Wende eine markante innerstädtische Aufwertung erfahren, in Plattenbau-Satellitenstädten käme es hingegen zu einer wachsenden Ansiedlung einkommensschwächerer Haushalte. Anders als im Westen habe das in der DDR wenig entwickelte Umland zudem einen starken Besiedlungsdruck erfahren.