Diese Warteschlange nehmen in der Adventszeit viele gern in Kauf: Den Verpackungsservice im Buch- oder Spielzeugladen. Was erledigt ist, ist erledigt, außerdem sieht's dann garantiert nicht knautschig-knittrig aus, sondern alle Kanten sitzen wie frisch gebügelt, alle Schleife kringeln sich perfekt: Heilig Abend kann kommen. So denken viele - und liegen damit falsch, wie Verhaltenspsychologen an der Universiät Nevada herausgefunden haben: Die Verpackung beeinflusst die Reaktion auf das Geschenk. Perfekte Verpackung legt die Messlatte der Erwartungshaltung hoch, schlampige Verpackung dagegen führt zu einer angenehmen Überraschung, weil die Erwartung niedriger ist.