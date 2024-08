Wie löst man so ein Rätsel?

Stefan Hördler fängt nicht bei null an. Seit 20 Jahren analysiert er Foto- und Filmmaterial der NS-Zeit, gilt als weltweit anerkannter Experte auf diesem Gebiet. Bereits die Fotos von aus dem Höcker-Album, hat er zusammen mit weiteren Historikern analysiert. Höcker war der Adjutant des letzten Auschwitz-Kommandanten Richard Baer. Die Fotos waren 2007 aufgetaucht und zeigen SS-Personal in Auschwitz. Auch die Fotos aus dem Lili-Jacob-Album hat Stefan Hördler mit Kollegen dechiffriert: die Bilder waren bekannt geworden, weil sie Selektionsprozesse an der Rampe in Auschwitz-Birkenau zeigen.

Er hat sich mit tausenden Biografien von Menschen beschäftigt, die im System tätig waren, hat ihre Lebensläufe recherchiert, Portraits von ihnen gesehen, ihre Dienstränge und Einsatzorte herausgefunden. Der Historiker erfasst alles in Datenbanken, kann aber auch Gesichter erinnern und Bezüge herstellen, selbst wenn Recherchen viele Jahre zurückliegen.

Bildrechte: Thomas Krüger / Spiegel TV Bei der Identifikation helfen ihm auch die Uniformen. "Auf einigen Fotos erkennt man "SS 3" am Kragenspiegel. Was für die dritte Standarte der politischen Bereitschaften steht. Diese Einheit hat nur zu einer bestimmten Zeit und vor allem im Jahr 1934 existiert, was heißt, dass wir damit einer Reihe von Fotografien diesen Zeitpunkt zuordnen können" – so Stefan Hördler.

Außerdem ist am Kragenspiegel der Dienstrang ablesbar, wie z.B. "Hauptscharführer". In den Lebensläufen der Männer sind wiederum die Zeiten der Beförderung festgehalten und so gibt es hier auch eine zeitliche Eingrenzungsmöglichkeit.

Was klingt, als wären das Dinge, die man einfach nur ablesen muss, ist wesentlich komplexer. Nicht zu jeder Person gibt es Akten oder Fotos oder sie sind unvollständig. Linear verläuft deshalb die Analyse nicht, eher ergeben viele kleine Teile ein Großes, an dem dann wieder neue Erkenntnisse andocken. Außerdem liegen die dafür nötigen Unterlagen nicht zentral in einem Archiv sondern auf der ganzen Welt verstreut. Stück für Stück, mehr als sechs Jahre, hat der Experte in seiner Freizeit daran gearbeitet. Und plötzlich bekam er Antworten. Und Geschichten. Und Erkenntnisse.

Mitteldeutsche SS-Strukturen

Viele der Fotos aus dem neu entdeckten Album wurden im KZ Lichtenburg aufgenommen, einem alten Renaissance-Schloss, das sich im heutigen Sachsen-Anhalt befindet. Hochrangige SS-Führer fielen ihm sofort in den Blick: Theodor Eicke, der Inspekteur der Konzentrationslager. Oder Egon Zill, ein Mann aus Plauen und später Kommandant mehrerer KZ, ebenso wie Arthur Rödl, der im Mai 1941 Kommandant des KZ-Groß-Rosen werden wird.

Bildrechte: MDR/André Damm

Die Bedeutung des KZ Lichtenburg als Kaderschmiede für SS-Personal wird offensichtlich. 16 Männer, die in Lichtenburg im Dienst waren, wurden später KZ-Kommandanten, u.a. in Auschwitz-Birkenau, Stutthof, Lublin-Majdanek, Flossenbürg oder Mauthausen. Und das Wachpersonal, das in den Jahren 1933/34 in Lichtenburg antrat, kam überwiegend aus der Region. Was über das Album besonders deutlich wird: die Männer lernten sich nicht erst im KZ Lichtenburg kennen.

"Es ist wesentlich zu verstehen, dass die Wurzeln von bestimmten Zusammenhängen aus ganz regionalen Strukturen stammen. Und diese Männer sich schlichtweg schon vorher kannten, befreundet waren und dann in Lichtenburg weiter befreundet sind. In das nächste KZ versetzt werden, wie zum Beispiel nach Buchenwald – ebenfalls weiter befreundet sind. Dann in das nächste KZ versetzt werden und wieder häufig zusammen sind", so der Historiker Stefan Hördler.

Bildrechte: Dr. Stefan Hördler Eine ganz bestimmte Biografie kann anhand der Fotos nachgezeichnet werden: die des SS-Mannes Kurt Schreiber. Er trat bereits im Juni 1932 der SS bei und wurde Teil der 26. SS-Standarte mit Sitz in Halle/Saale. Sein Weg führte im Sommer 1933 in das KZ Lichtenburg – ein junger Mann, gerade 22 Jahre alt. Viele Fotos im Album zeigen ihn, mit Freunden, bei Schießübungen oder bei Partys. In der Dokumentation kann nachverfolgt werden, wie seine Karriere im System der Konzentrationslager war und ob er sich an Verbrechen beteiligte.