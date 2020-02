Dabei ist es ziemlich eindeutig, warum die Erde in Form einer Scheibe das Leben auf ihr ziemlich kompliziert machen würde - der Grund dafür ist die Schwerkraft. Im Zentrum der Scheibe wäre es wie jetzt, aber je weiter weg, desto problematischer: Die Architektur müsste ihre Fundamente der Gebäude ganz anders anlegen, damit die Gebäude nicht wegbrächen. Die Schwerkraft würde auch dafür sorgen, dass sich Salzmeere und Süßwasserseen im Zentrum vermischen würden, an den Rändern der Erde blieben nur noch Wüsten übrig. Und trotzdem - allem physikalischen Wissen zum Trotz glauben viele an die Scheibenform der Erde, so wie eben Michael Hughes, der am 22.02.2020 mal wieder aufbrach, sich die vermeintliche Scheibe anzuschauen.

Mojave-Wüste in Südkalifornien Bildrechte: imago/ZUMA Press

Es war ein überwiegend sonniger Februartag in der kargen Mojave-Wüste, bis 24 Grad warm, vereinzelt Wolken am blauen Himmel über der Wüsste nahe Barstow in Kalifornien. Ein einsamer Truck steht in der Landschaft, von der Ladefläche zeigt eine leiterartige Rampe schräg nach oben, auf ihr liegt oder lehnt eine Art Rakete: der Wind knarzt im Mikrofon der Kamera, dann schießt das selbstgebaute Flugobjekt von "Rocketman" Mike Hughes an Bord in die Luft. So zeigt es die Filmaufnahme des Journalisten Justin Chapman, der den Start dieser Privatrakete in der Wüste filmte.