Ende Dezember informierte die US-Arzneimittelbehörde FDA darüber, dass Antigentests bei der Omikron-Variante seltener in der Lage sein könnten, Sars-CoV-2 positiv nachzuweisen – also die sogenannte Sensitivität der Tests verringert ist. Die Studien dort laufen noch. Am Mittwoch (05.01.2022) zeigte zudem eine neue Preprint-Veröffentlichung, dass Schnelltests Omikron teilweise erst mit mehreren Tagen Verspätung erkennen. Der Optimismus, dass die Tests die neue Variante genauso gut wie bekannten nachweisen würden, sei offenbar verfrüht gewesen, resümiert der Virologe Prof. Alexander Kekulé in seinem jüngsten MDR-"Corona-Kompass". Was heißt das nun für den Umgang mit den Schnelltests?