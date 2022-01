"Risiko eines Leistungsverlusts" bei aktuellen Corona-Schnelltests gering

In Deutschland zuständig für die Tests sind das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) und das Paul-Ehrlich-Institut (PEI), die dem Bundesgesundheitsministerium unterstellt sind. Das PEI veröffentlichte dazu Anfang November eine "vergleichende Sensitivitätsbewertung" verschiedener Antigen-Schnelltests. Dabei erfüllten von den 122 untersuchten Tests 96 die geforderten Kriterien, 26 nicht. Bei einer weiteren Analyse von insgesamt 245 Schnelltests am 30. Dezember – auch als Reaktion auf die Erkenntnisse der FDA – bestanden 199 Tests die Untersuchung. Darunter waren auch Schnelltests, die keine sogenannte CE-Kennzeichnung haben und vom BfArM nur eine Sonderzulassung erhalten hatten. Auf diese Liste verweist das PEI auch in seiner allgemein gehaltenen Antwort auf eine aktuelle Anfrage von MDR WISSEN am Freitag (7.1.2021).

PEI – keine "unzuverlässigen" Schnelltests in Deutschland

Heute (10.01.2021) äußerte sich PEI-Präsident Klaus Cichutek im ZDF ausführlich zum Thema. In Deutschland gibt es demnach keine Corona-Schnelltests zu kaufen, die das Label unzuverlässig verdienen. "Diese Test sind nicht unzuverlässig", sagte Klaus Cichutek im ZDF-Morgenmagazin. "Wir haben lediglich ein höheres Level an die Anforderungen, an die Sensitivität der Tests gelegt." Das PEI habe eine Liste mit Tests veröffentlicht, die über eine "erhöhte Sensitivität" auch zu Omikron verfügten, so Cichutek. Andere Schnelltests würden in Deutschland nicht verkauft, weil sich Testzentren, Apotheken und Discounter an der PEI-Liste orientierten.

Corona-Test-Liste ist keine Marktübersicht

Helfen zwei Corona-Tests zur Absicherung?

Eine Empfehlung der FDA war zudem, mit zwei Schnelltests in einem bestimmten zeitlichen Abstand die Wahrscheinlichkeit von falsch-negativen Tests zu mindern. Dies könnte auch dabei helfen, die Zahl der nötigen PCR-Tests zu reduzieren, da viele Test-Labore aktuell am Anschlag arbeiten. Ob dies auch für Deutschland ein gangbarer Weg wäre, wollte das BfArm allerdings nicht beantworten und verwies dafür auf das Bundesgesundheitsministerium. Von dort kam bisher noch keine Antwort auf unsere Anfrage.