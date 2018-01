Mit etwas Verspätung hat die S.A. Agulshas II am 9. Januar an der Ekström-Schelfeiskante nahe der deutschen Neumayer-Station III in der Antarktis angelegt. Geladen hat das Schiff zwei Container mit der Aufschrift EDEN ISS. Es handelt sich um ein ganz spezielles Gewächshaus des DLR (Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt).