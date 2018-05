Kurz vor Beginn der Sommersaison ist der Badespaß auf der beliebten Baleareninsel Mallorca getrübt, denn ein blau-lila-schimmerndes, luftballonartiges Gebilde treibt dort sein Unwesen. In der Nähe von Palmas Strand "Ciudad Jardin" wurde ein Exemplar der hochgiftigen Seeblasenart "Portugiesische Galeere" gefunden. Wie die Regionalregierung der spanischen Insel mitteilte, würden in dieser Sache schon seit einigen Wochen Untersuchungen durchgeführt, nachdem auch im ostspanischen Alicante und vor den Küsten der Balearen-Inseln Ibiza und Formenterra Exemplare der Portugiesischen Galeere gesichtet wurden. Badegäste werden zu äußerster Vorsicht aufgerufen. Sollte es zu weiteren Sichtungen kommen, erwägen die Behörden die Verhängung eines Badeverbots. Außerdem wird geprüft, ob der Einsatz von Netzen und Drohnen die Nesseltiere davon abhalten kann, an die Küsten zu gelangen.

Die Gasblase der Portugiesischen Galeere kann bis zu 30 Zentimeter groß werden. Sie schwimmt an der Wasseroberfläche und fungiert wie ein Segel. Die Tentakel können bis zu 50 Meter lang werden. Diese sind mit Millionen Nesselzellen besetzt, die sich entladen, sobald sie mit etwas in Berührung kommen. Beutetiere wie Fische werden durch dieses Gift getötet. Für Menschen ist es vor allem extrem schmerzhaft und kann unter Umständen zu einem allergischen Schock führen. Die Reizung auf der Haut erinnert an Peitschenhiebe.



Das Besondere der Portugiesischen Galeere ist, dass sie strenggenommen gar kein einzelnes Tier ist, sondern eine Ansammlung tausender kleiner Polypen, die miteinandere verbunden sind. Sie gehört zur Gattung der Seeblasen und ist eigentlich im Pazifik und Atlantik heimisch. Seit einigen Jahren kommt sie aber zunehmend vor den Kanaren und Portugal vor. Experten vermuten, dass die Qualle durch eine starke Strömung vom Atlantik durch die Straße von Gibraltar an die Küsten Spaniens gespült werden.