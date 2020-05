Woher kommt eigentlich Giftmüll?

Aber auch in Haushalten gibt es Abfälle, die nicht einfach in eine der vier regulären Sortier-Tonnen gehören: zum Beispiel Batterien, Energiesparlampen, Quecksilberthermometer, Spraydosen oder Lacke. Wertstoffhöfe oder Sammelbehälter in Drogerien sind dann die Anlaufstellen für die Verbraucher. Zum einen, weil aus diesem Müll noch wertvolle Stoffe gewonnen werden können; zum anderen, weil Batterien zum Beispiel Zink, Lithium und Quecksilber enthalten, die nicht in den normalen Recyclingkreislauf gelangen sollen.