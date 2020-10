Drei Bestecke im Pilzbuch - das ist die volle Punktzahl und bedeutet, dass es sich bei der Pilzsorte um einen hervorragenden Speisepilz handelt. Der Grünling zum Beispiel hatte diese Bewertung in den meisten Pilzbüchern locker geschafft. Er gilt als besonders schmackhaft, in der Lausitz wurde er sogar als Spezialität bezeichnet. Heute jedoch gilt der Grünling als giftig. Tödlich giftig - zumindest in hoher Dosis, sagt der Lebensmittelchemiker Stefan Zinke, der die Pilzfachgruppe in Dresden leitet.